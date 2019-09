Premiere im Berliner Zoo. Erstmals sind in Deutschland Panda-Babys geboren worden. Die sechsjährige Meng Meng brachte am Wochenende Zwillinge zur Welt. Weil Pandabären in der Natur nur ein Junges versorgen können, werden die beiden Neugeborenen abwechselnd von der Mutter und im Brutkasten gefüttert.

Da die frischgebackenen Eltern beide Leihgaben aus China sind, wird auch der Nachwuchs eines Tages nach China zurückkehren.