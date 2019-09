Als der Asteroid, der das Ende der Dinosaurier auslöschte, vor 66 Millionen Jahren auf die Erde traf, löste der Aufprall Waldbrände und einen riesigen Tsunami aus. Er tauchte die Erde in eine solche Dunkelheit, dass sie schließlich den größten Teil des Lebens auf ihrer Oberfläche tötete.

Das ist das Szenario, von dem Wissenschaftler seit langem ausgegangen sind - und jetzt haben sie umfassende Beweise, um die These zu untermauern.

Durch das Studium von Gesteinsproben aus dem Kern des Kraters ist es einem Team unter der Leitung der University of Texas at Austin gelungen, die unmittelbaren Folgen des Einschlags fast stündlich zu rekonstruieren.

"Wir konnten beschreiben, wie sich der Krater bildete, wie der Ozean wieder in den Krater stürzte und ihn sehr schnell füllte, wie der ausgehende Tsunami, der den Krater verließ, von den Bergen Mexikos zurückprallte und zurück in den Krater kam", sagte Dr. Sean Gulick, der leitende Autor und Forschungsprofessor der Studie am University of Texas Institute for Geophysics (UTIG), gegenüber Euronews.

Aber einer der wichtigsten Ansatzpunkte aus der in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichten Forschung sei das, was in den Kernproben fehle - in diesem Fall die schwefelreichen Gesteine, von denen bekannt sei, dass sie den Krater umgaben.

Der Artikel mit dem Titel "Der erste Tag des Känozoikums" unterstützt die Theorie, dass der Aufprall des Asteroiden diese Gesteine verdampft und ihre Gase in die Atmosphäre freigesetzt hat, was verheerende Auswirkungen auf das Erdklima hatte, da er das Sonnenlicht vom Planeten weg reflektiert und eine globale Kühlung bewirkt hat.

Noch bevor der Asteroid die mexikanische Küste traf, erzeugte er so viel Energie, dass er aufgrund der Reibung mit der Atmosphäre Tausende von Kilometern entfernt Brände verursachte. Infolgedessen "ertrank" das Leben auf der Erde durch den in die Atmosphäre freigesetzten Rauch und Schwefel.

In Relation gesetzt, ist das etwa viermal so viel wie der Schwefel, der während des Vulkanausbruchs von Krakatau 1883 im heutigen Indonesien freigesetzt wurde. Der Ausbruch kühlte das Erdklima fünf Jahre lang um durchschnittlich 1,2°C herunter.

Obwohl die Auswirkungen der Asteroiden auf regionaler Ebene massive Zerstörungen verursachten, war es dieser globale Klimawandel, der ein Massensterben verursachte und die Dinosaurier sowie den größten Teil des damaligen Lebens auf dem Planeten tötete.

"Der wahre Mörder muss atmosphärisch gewesen sein", sagte Gulick in einer Erklärung, die die Ergebnisse der Studie beschreibt. "Der einzige Weg, ein globales Massensterben wie dieses zu erreichen, ist ein atmosphärischer Effekt."

Aus der Sicht eines Dinosauriers bedeutete dieses Szenario entweder den sofortigen Tod im Inferno oder während der langen Zeit der globalen Abkühlung, die damit einherging.

"Wir haben sie gebraten und dann haben wir sie eingefroren", sagte Gulick.

Forscher schätzen, dass der Asteroid eine Energie erzeugt hat, die 10 Milliarden Atombomben entspricht, die von den USA im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden.