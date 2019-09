Meghan Markles Jeanskleid für 107 € wird zum Trend

Beim Tennisturnier US-Open in New York hat Meghan Markle - die Frau von Prinz Harry - ein Jeanskleid der nicht besonders noblen US-Marke J.Crew getragen, das im Online-Shop für 118 Dollar (etwa 107 Euro) zu kaufen war. Die 38-jährige Herzogin von Sussex traf in den Zuschauerrängen beim Damen-Finale am 7. September die Modepäpstin und Chefredakteurin der amerikanischen VOGUE, Anna Wintour, Auf Fotos ist Meghan Markle zusammen mit Anna Wintour (69) und Oracene Price (67), der Mutter und Trainerin von Serena und Venus Williams zu sehen. Im Finale verlor Meghan Markles Freundin Serena Williams (37) gegen die 19-jährige Kanadierin Bianca Andreescu.

Meghan Markle mit Anna Wintour und Oracene Price Robert Deutsch-USA TODAY Sports

Zum doppelten Preis auf Ebay

Eigentlich tragen die britischen Royals kaum Kleider von der Stange, die günstig zu erstehen sind. Seit die junge Mutter Meghan Markle - ihr Sohn Archie ist im Mai geboren - im Jeanskleid in Flushing Meadows zu sehen war, ist das Modell bei J.Crew ausverkauft. Inzwischen bieten viele, die es erstanden haben, das Kleid auf Ebay an - mindestens zum doppelten Preis.

Und die Geschichte vom günstigen Jeanskleid von Meghan Markle geht um die Welt. Es berichten nicht nur US- und britische Medien, viele Fans sind vollauf begeistert.

