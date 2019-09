Opfer der US-Sanktionen gegen Iran? Younes kann nicht behandelt werden

Younes, ein kleiner Junge, der in Teheran lebt. Seine Familie sagt, er ist ein Opfer der US-Sanktionen gegen den Iran.

Der Junge leidet am Addison-Schilder-Syndrom. Die Diagnose kam vor einem Jahr - heute kann er nicht mehr laufen, nicht mehr sehen und hören und kaum essen.

Nur eine Knochenmarktransplantation hätte Younes retten können, doch wichtige Tests konnten nicht durchgeführt werden.

Mohamad Hasani. der Onkel von Younes erzählt: „Wir hätten für diese Transplantation einen Test namens HLA machen müssen. Der primäre Typ konnte hier im Iran gemacht werden, aber der letzte, der sogenannte High Resolution HLA musste in einem Labor in Deutschland durchgeführt werden. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Proben testen und nach Deutschland schicken mussten, hatten die Sanktionen ihren Höhepunkt erreicht und DHL stellte alle seine Aktivitäten im Iran ein. Da der Versand dieser Proben innerhalb bestimmter Protokolle erfolgen musste, war es unmöglich, sie mit der normalen Post oder durch eine Person nach Deutschland zu schicken. “

Die Vereinigten Staaten betonen, dass humanitäre Güter wie Medikamente von ihren Sanktionen gegen den Iran befreit sind. Doch Handelsbeschränkungen und die fehlende Bereitschaft der Banken, Geldtransfers aus und in das Land abzuwickeln, haben Tausende von Menschenleben gefährdet.

Dr. Reza Malekzadeh, Arzt und ehemaliger iranischer Gesundheitsminister: "Die Sanktionen betreffen auch die Banken und daher können wir nicht viele Instrumente kaufen. Wir sind schlimmer betroffen, als jeder andere Sektor. Das ist wirklich ein Verbrechen."

"Wir können niemandem die Schuld geben. Aber diejenigen, die sagen, dass die Sanktionen keine Auswirkungen auf die normale Bevölkerung haben und nur auf die Regierung abzielen, sollten das hier wissen", wünscht sich der Onkel von Younes.

Keiner weiß wie es Younes heute gehen würde, hätte er sich behandeln lassen können. Der 7-Jährige ist ein Opfer von Umständen, auf die seine Familie keinerlei Einfluss hat. Sein Fall ist der Beweis, dass politische Entscheidungen, die Tausende von Kilometern entfernt getroffen wurden, nicht nur die iranische Regierung, sondern auch die Menschen hier vor Ort im Iran treffen.