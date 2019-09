Vor 75 Jahren: Alliierte befreien Frankreich

Vor 75 Jahren wurden große Teile Frankreichs durch alliierte Truppen von der deutschen Besatzung befreit.

Die Erinnerung ist lebendig, auf beiden Seiten des Atlantiks.

Einer dieser Soldaten war Clayton Hellums. Als Hellums einberufen wurde, lebte er mit seiner Familie auf einer kleinen Farm im Norden von Mississippi. Im Frühjahr 43, in Indiana, traf er Martha, sie war 18, er 27. An Weihnachten verlobten sie sich, und im Januar 1944 machte er sich auf den Weg nach England. Er sollte am D-Day dabei sein. Er war sicher, dass er nicht aus diesem Krieg zurückkehren würde. Er starb aber nicht am Tag der Invasion, sondern am 9. Oktober 44, in Lothringen.

Philippe Sugg und sein Freund Gerard Louis entdeckten seine sterblichen Überreste 2003. Seit die Freunde 10 Jahre alt waren, durchstreiften die beiden den Wald und fanden mehr als 25.000 Überbleibsel aus beiden Weltkriegen - und insgesamt 43 Leichen.

Gerard Louis

"Wir haben ihn gefunden, ich selbst habe Clayton Hellums gefunden. Er war vermisst, wir haben ihn zurückgeholt. Er wurde identifiziert, ist nach Hause zurückgekehrt, und jetzt sollen alle Namen auf diesem Stein für die Ewigkeit geschrieben stehen."

Erst 2006 wurde Claytons Familie gefunden. Genau 66 Jahre nach seinem Tod wurde er 2010 in den Vereinigten Staaten mit militärischen Ehren bestattet. Dreissig Amerikaner machten sich jetzt auf nach Lunéville in Lothringen, um ihres Vaters, Onkels und Großvaters zu gedenken, der 1944 als junger Mann im Wald von Parroy sein Leben verlor.

Harriet Wright, Nichte von Clayton Hellums

"Eine Frau rief an und erzählte uns, das ein Herr in Frankreich eine Erkennnugsmarke mit folgender Gravur gefunden hatte: Corporal Clayton Hellums, mit einer Idenitifikationsnummer auf der Vorderseite und dem Namen Martha auf der Rückseite. Wir wussten, Martha war seine Verlobte, als er ging, aber das stand nicht in den Akten."

Für ihr Engagement wurde Sugg und Louis mit einem zivilen Orden aus Amerika ausgezeichnet, eine seltene Ehre.

Philippe Sugg

"Es ist eine vergessene Schlacht, der Kampf um Lothringen dauerte 6 Monate, in der Normandie waren es 2 Monate. Die Bedingungen waren hier viel schwieriger, in der Normandie war es warm, hier herrschten Kälte und Regen, und der Kampf ging von Ende August 44 bis Mitte März 45."

Es gab viele dieser kleineren, vergessenen Schlachten des Zweiten Weltkriegs, mehr blutige Kämpfe gegen die Soldaten des Dritten Reiches, die große Teile Frankreichs besetzt gehalten hatten. Erst am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa, auch Dank des Opfers der 400 im Wald von Parroy gefallenen Amerikaner.