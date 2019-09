Angriffe auf Ölanlagen: Saudi-Arabien untermauert Vorwürfe gegen Iran

Auch die saudische Regierung hat den Iran für die Angriffe auf ihre Ölanlagen verantwortlich gemacht - wie zuvor die USA.

Zum Beweis legte sie Trümmerteile von Drohnen und Marschflugkörpern vor, die vom Tatort stammen sollen. Die Abschusstelle sei nicht im Jemen, sondern befinde sich weiter nördlich, hieß es.

Vom saudischen Verteidigungsminister verlautete, die wiederholten Angriffe des Iran, dessen Unterstützung von Terrorgruppen und Einmischungen in den Seehandel stellten eine Bedrohung dar. Saudi-Arabien appelliere an die internationale Gemeinschaft, die schädigenden Handlungen des Iran in der Region einzusehen.

Vorwürfe, die Teheran wiederholt zurückwies.

Von einem "kriegerischen Akt" sprach US-Außenminister Mike Pompeo, der den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Riad traf, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die Angriffe haben die Sorge vor einer militärischen Eskalation im Nahen Osten weiter verstärkt.