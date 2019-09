Welche Rolle hat der britische Supreme Court im Brexit-Streit?

Der Oberste Gerichtshof in London berät in einer dreitägigen Anhörung darüber, ob die vom britischen Premierminister verordnete Zwangspause Sache der Gerichte ist - und letztendlich, ob die Entscheidung von Boris Johnson rechtmäßig ist.

In letzter Zeit wurden mehrere solcher Fälle vor verschiedenen Gerichten im Großbritannien verhandelt. Was ist bei dieser speziellen Anhörung anders?

Welche Rolle hat der Oberste Gerichtshof?

Der Supreme Court in Großbritannien ist das höchste Gericht des Landes und gibt das letzte Wort in Fällen, die die gesamte Bevölkerung betreffen und wenn Urteile von Gerichten auf niedrigeren Ebenen angefochten wurden.

Das im Oktober 2009 gegründete Gericht wurde zu einem Mittel, um eine klare Trennung zwischen hohen Richtern und dem Oberhaus des Parlaments zu schaffen, dem House of Lords. Der Berufungsausschuss des Oberhauses wurde damit abgeschafft.

Der Supreme Court ist zudem die höchste Beschwerdeinstanz der drei getrennten Gerichtsbarkeiten von England/Wales, Schottland und Nordirland.

Sitzung des Supreme Court in London

Wo ist der Sitz des britischen Supreme Court?

Das Gebäude befindet sich im Herzen Londons ganz in der Nähe vieler bekannter Sehenswürdigkeiten der britischen Hauptstadt.

Das Gericht wird als "Teil eines bereits bestehenden Vierecks, das sich aus den Gebäuden des Parlaments, von Westminster Abbey und des Finanzministeriums zusammensetzt", beschrieben.

Wer sind die Hauptakteure?

Im Gegensatz zu den Gerichten, die von Richtern (englisch Judges) geleitet werden, besteht der Oberste Gerichtshof Großbritanniens aus sogenannten Justices (übersetzt ebenfalls Richter) - insgesamt 12.

Um Richter am Obersten Gerichtshof zu werden, muss ein potenzieller Kandidat seit mindestens zwei Jahren eine hohe Richterposition innehaben und seit 15 Jahren im Justizbereich tätig sein.

Der Supreme Court wird von der Präsidentin des Gerichts geleitet, die derzeit Baroness Hale of Richmond ist.

Brenda Marjorie Hale, die Lady Hale of Richmond, wurde 2013 Vizepräsidentin und 2017 als Nachfolgerin von Lord Neuberger of Abbotsbury dann Präsidentin des Supreme Court.

Sie ist sozusagen eine Vorreiterin: 1994 wurde sie die erste Richterin an einem High Court, die eine akademische und öffentliche Laufbahn, vielmehr als eine praktizierende Anwältin war. Zudem war sie die erste Frau unterhalb den Lordrichtern.

Im Jahr 2009 wurde sie die erste Richterin am Obersten Gerichtshof.

Welche Rolle spielt der Oberste Gerichtshof bei der Zwangspause des Parlaments?

Der Oberste Gerichtshof berät derzeit über den Fall über Johnsons Entscheidung, das Parlament zu vertagen - oder vorübergehend lahmzulegen.

Ihm wurde vorgeworfen, die bis Mitte Oktober geplante Suspendierung als Mittel zu nutzen, um den Abgeordneten der Opposition weniger Zeit zu geben, ihn davon abzuhalten, den Brexit am 31. Oktober durchzusetzen - mit oder ohne Deal.

Der Premierminister sagt seinerseits, er habe nur das Protokoll befolgt, indem er das Parlament vertagte, bis die Königin mit ihrer Rede eine neue Parlamentssitzung eröffnet.

Die Geschäftsfrau Gina Miller brachte den Fall zunächst vor den High Court in England und Wales. Sie sieht in der Vertagung einen "rechtswidrigen Machtmissbrauch".

Der High Court bezeichnete den Fall als rein "politisch" und "justiziabel". Es sei "nicht Sache der Gerichte" darüber zu entscheiden.

Im Detail hieß es: "Die Entscheidung des Premierministers, das Parlament zu dem Zeitpunkt und für die gewählte Dauer zu vertagen, und der Rat an Ihre Majestät, dies im vorliegenden Fall zu tun, waren politisch."

Gina Miller brachte den Fall vor den High Court von England und Wales

Unterdessen brachten 75 Abgeordnete den Fall in der vergangenen Woche beim Court of Session in Schottland, das höchste schottische Zivilgericht. Die Richter entschieden, dass der Fall tatsächlich eine Angelegenheit der Gerichte sei. Johnsons Rat an die Königin und seine Begründung für die Zwangspause wurden als "rechtswidrig" bezeichnet.

Infolgedessen wurde auch die Aussetzung des Parlaments als "null und nichtig" eingestuft.

Im Anschluss an dieses Urteil beantragte die schottische Regierung, die Entscheidung beim Obersten Gerichtshof, dem Supreme Court, anzufechten, der in dieser Angelegenheit ein letztes Wort hat.

Es. wird von 11 der 12 Richter gehört werden und sich auf drei Dinge konzentrieren:

Ob der Fall justiziabel ist, d.h.: ob es eine Angelegenheit der Gerichte ist

Ob die Berufung am Gericht sinnvoll ist, "angesichts der parlamentarischen Sitzungen vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU", die notwendig sein könnten

Wenn entschieden wird, dass der Fall begründet ist, dann wird darüber beraten, ob Johnsons Rat an die Königin rechtmäßig war

Wenn der Fall als justiziabel befunden wird oder wenn er als Sache der Gerichte, aber nicht rechtswidrig befunden wird, kann die Suspendierung des Parlaments bis zu dem geplanten Termin am 14. Oktober fortgesetzt werden.

Es ist noch unklar, was passieren wird, wenn der Supreme Court den Fall sowohl für gerichtsbar als auch den Rat an die Königin für rechtswidrig hält.

Der Sprecher des Premierministers sagte in der vergangenen Woche, dass die Regierung einem Urteil des Obersten Gerichtshofs nachkommen würde...