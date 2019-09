2 Tote und 8 Verletzte - mysteriöse Schießerei in Sports Bar

Die Polizei im US-Bundesstaat North Carolina fandet fieberhaft nach dem oder den Urhebern einer tödlichen Schießerei in der Stadt Lancaster.

Dort hatte mindestens ein Täter das Feuer zunächst in einem Lokal eröffnet und mehrere Menschen niedergestreckt. Anschließend sollen auch vor der Sports Bar Schüsse gefallen sein. Die Polizei in Lancaster erklärte, ein 28-Jähriger und ein 29-Jähriger seien getötet worden. Acht weitere Menschen hätten teilweise schwere Verletzungen erlitten. Vier von ihnen wurden mit Hubschraubern in Kliniken geflogen. Medien berichteten, möglicherweise habe es sich um eine Abrechnung im kriminellen Milieu gehandelt.