Akrobatik bei Flugschau in Athen

Das achte Jahr in Folge haben sich Flugfans aus aller Welt im griechischen Tanagra zur Athener Flugschau getroffen. Das Spektakel lockt jedes Jahr mehrere zehntausend Besucher an, die die zahlreichen Tricks und Manöver bestaunen- so zum Beispiel einen Auftritt der F-16-Kampfflugzeuge der belgischen Luftwaffe.

"Es ist eine tolle Erfahrung", sagt der belgische Kampfpilot Stefan Darte. "Ich war auch im vergangenen Jahr hier. Es ist der Abschluss der Saison, mit tollem Wetter. Die Stimmung hier in Tanagra in Griechenland ist immer etwas ganz Besonderes. Im Militärdienst trainiert man Militärmanöver. Hier zeigen wir als belgische Luftwaffe unser handwerkliches Können mit unseren akrobatischen Manövern, dicht am Publikum und nah am Boden. Das ist der Unterschied. Außerhalb einer solchen Show könnte ich das nicht so dicht am Boden und so nah an Zuschauern machen. Das verlangt ein besonderes Training. ”

Und auch das gehört zur Athener Flugschau. Militärhubschrauber, die ihre geradezu unglaubliche Wendefähigkeit unter Beweis stellen. Flugakrobatik für Feinschmecker gab es außerdem vom Gleitflugdoppelweltmeister Johan Gustafson aus Schweden.