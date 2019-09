Der Icare-Cup der Paraglider wird seit den 70er Jahren regelmäßig im Dorf Saint-Hilaire in der Auvergne ausgetragen. In diesem Jahr gingen 130 Piloten an den Start. Heimlicher Höhepunkt für die Zuschauer ist der "Icarnaval" ohne Wetttbewerbscharakter, dafür mit bunten Showeinlagen. Die Flieger rüsteten ihre Glider etwa zu Riesenenten oder Harry-Potter-Charakteren um. Die Veranstalter erwarteten insagesamt 100.000 Zuschauer zu dem Flugevent.