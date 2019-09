Gerechtigkeit für Opfer des “IS” in Syrien – aber wie?

Auf seinem Höhepunkt verbreitete der sogenannte Islamische Staat "IS" Terror weit über die Grenzen des sogenannten Kalifats hinaus - aber nur sehr wenige Orte haben so unvorstellbaren Schrecken erlebt wie die Region Rojava (kurdischer Name für die „Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien“).

© Wikipedia

Dieser Teil Syriens war zwischen 2003 und Anfang 2019 weitgehend dem sogenannten Islamischen Staat Daesh unterworfen.

Jetzt wollen viele Gerechtigkeit.

Abdulkarim Omar, Auslandsbeauftragter der kurdischen Verwaltung im Nordosten Syriens:

„Wir fordern ein internationales Tribunal. Warum sollten diese Gerichte hier im Nordosten Syriens sein? Weil die Gräueltaten der Isis-Kämpfer hier begangen wurden. Und weil die Beweise, Beweise und Zeugen alle hier sind.“

10.000 MUTMASSLICHE IS-KÄMPFER IN GEWAHRSAM

Die kurdische Verwaltung hält derzeit etwa 10.000 mutmaßliche ISIS-Kämpfer fest - darunter 2.000 Ausländer. Viele Regierungen haben jedoch Zweifel daran, dass diese halbautonome Region, die sich 2012 von der Kontrolle durch das syrische Regime losgesagt hat, tatsächlich die fälligen Gerichtsverfahren stemmen kann.

Einige Länder, darunter Frankreich und Belgien, haben Berichten zufolge mit Drittstaaten verhandelt über die Aufgabe, ihre Bürger vor Gericht zu stellen.

Nabil Boudi, Anwalt in Paris:

„Das war ein wahres Fiasko. Ein Fiasko. Es war ein Schiffbruch."

Nabil Boudi vertritt europäische Staatsangehörige, die in Syrien und im Irak festgehalten werden, weil sie unter Verdacht stehen, Verbindungen zum "IS" zu haben. Darunter Vianney Ouraghi, einer von elf französischen Staatsbürgern, der laut Boudi mit Zustimmung Frankreichs in der irakischen Hauptstadt Bagdad zu Unrecht vor Gericht gestellt wurde.

Nabil Boudi:

„Wenn Frankreichs Beteiligung an der Überstellung von französischen Gefangenen aus Syrien in den Irak dokumentiert ist, kann sich Frankreich auf Verurteilungen vor internationalen und europäischen Gerichten gefasst machen. Frankreich hat nämlich ein internationales Übereinkommen unterzeichnet, insbesondere gegen die Todesstrafe im Sinne des Europarates. Das bedeutet, dass Frankreich nicht das Recht hat, seine Bürger in ein Land zu überstellen, in dem Menschen gefoltert oder zum Tode verurteilt werden.“

Im Nordosten Syriens verbreiten sich die Nachrichten und Gerüchte rasend schnell.

Eine Frau auf Französisch:

"Sie haben gesagt, sie würden uns in den Irak schicken."

Sie ist Teil einer Gruppe französischer und belgischer Frauen, die einschlägige Berichte

gehört haben. Sie fürchten, dass sie die nächsten sind.

Eine Frau: "Ja, sie sagten, sie würden uns in den Irak schicken, für ... lebenslänglich im Gefängnis."

Eine andere Frau: "Dass Frankreich den Irak dafür bezahlen würde, uns zu behalten, weil Frankreich uns nicht will."

Die erste: "Ja, und dass es Frankreich lieber wäre, wenn wir alle tot wären."

Die zweite: "Ja, ja, sie sagten, dass viele Franzosen uns und unsere Kinder gerne sterben sehen würden."

Einige hier fürchten auch, dass sie auf unbestimmte Zeit im Lager stecken bleiben. Abgelehnt von den Ländern, denen sie zu ihrem eigenen Bedauern den Rücken gekehrt haben

Frage: "Hätten Sie aus heutiger Sicvht etwas anders gemacht?

Erste Frau: "Alles.".

Zweite Frau: "Ich wäre nie hierher gekommen."

Eine weitere Frau: "Sie können alle hier fragen und nur sehr wenige werden Ihnen sagen, dass sie stolz auf das sind, was sie getan haben. Sehr wenige.

Jeder hat hier jetzt den nötigen Abstand. Deshalb sollte man keine Angst vor den Leuten haben, die hier sind. Weil sie all das hier erlebt haben, sie waren hier und haben es gesehen. Vielleicht wissen die Menschen, die noch in ihren Herkunftsländern sind, das alles nicht ... und ihnen kann ein falsches Bild vermittelt werden."

Und die vierte: "Was die Leute nicht verstehen, ist, dass der Islamische Staat der Islamische Staat ist, und wir sind wir."

Frage: "Stimmen Sie dem zu, was der französische Präsident tut?"

Offenbar gibt es viele Entscheidungen, denen nicht alle zustimmen ...

Aber es ist Emmanuel Macron und andere europäische Staatschefs, die jetzt entscheiden, ob sie vor Gericht gestellt werden und wo.

Und ob sie jemals wieder in ihre Heimatländer zurückkönnen.

Anelise Borges, su