Sie sind noch viel zu selten auf den Catwalks dieser Welt zuhause: Menschen mit Behinderung. Bei einer Modenshow in Mexiko City war dies in dem Land erstmal anders, in dem laut WHO rund sieben Prozent mit einer Behinderung leben.

Im Chapultepec Wald präsentierten 19 Models auf dem Laufsteg Mode von zwei zentralamerikanischen Designern - elf von ihnen mit einer Behinderung.