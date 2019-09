Farbenprächtiges Spektakel über Lappland

Der Himmel über Ivalo im Norden Finnlands erstrahlte in der Nacht zum Donnerstag in leuchtendem Grün, Weiß und Pink. Aufgenommen wurde das Spektakel von Alexander Kuznetsov, Redakteur beim Reisemagazin "All About Lappland". Laut ihm tanzten die Lichter stundenlang über den Nachthimmel.

Die auch „Aurora Borealis“ genannten Nordlichter kommen zustande, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds aus der Magnetosphäre auf Sauerstoff- und Stickstoffatome in den oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen und diese ionisieren.