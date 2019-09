Wer ist der schnellste Kellner?

Höflich, offen und flink sollte sie sein, eine gute Bedienung im Restaurant. Zumindest den Punkt Schnelligkeit haben Hunderte Kellnerinnen und Kellner im argentinischen Buenos Aires unter Beweis gestellt - beim alljährlichen Kellnerrennen.

Die Herausforderung: Ein 1600-Meter-Lauf mit Tablett in der Hand. Und dabei bloß nichts verschütten! Die Tradition stammt ursprünglich aus Frankreich. Dort gab es schon in den 30er Jahren eine sogenannte "course des garçons." Heute gibt es ähnliche Wettläufe auf der ganzen Welt.