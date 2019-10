70 Jahre Volksrepublik China

70. Jahrestag der Ausrufung der Volksrepublik China: In einem offenen Wagen fuhr Präsident Xi Jinping in Peking die Militärformationen ab. Nach offiziellen Angaben nahmen rund 15.000 Soldaten an den Feierlichkeiten teil, weiteren Ausdruck verlieh die Volksrepublik ihrer militärischen Stärke durch die Ausstellung von mehr als 500 Waffen und Militärfahrzeugen.

„Die Volksbefreiungsarmee und die bewaffnete Volkspolizei werden entschieden die Souveränität, die Sicherheit und das Entwicklungsstreben des Staates schützen sowie den Weltfrieden sichern“, so Xi Jinping in seiner Rede.

Die Volksrepublik China wurde am 1. Oktober 1949 von Mao Tse-tung ausgerufen. „Unsere Nation wird nie wieder eine gedemütigte Nation sein. China hat sich erhoben“, rief der kommunistische Führer Hunderttausenden auf dem Platz des Himmlischen Friedens damals zu.

In Hongkong kam es am Feiertag abermals zu einer Demonstration: