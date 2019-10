Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 04.10.2019

In Großbritannien gibt es jetzt schon Menschen, die sich wegen psychischer Beschwerden infolge des Brexit-Referendums in Behandlung begeben. Wir sind noch nicht so weit, auch wenn uns das Brexit-Drama auch diese Woche wieder beschäftigt hat. Auch an diesem Freitag, mit einer womöglich spektakulären Kehrtwende des Premiers Boris Johnson...

Die Themen:

- Im Falle eines No-Deals. Britischer Premier Boris Johnons notfalls doch zu Brexit-Aufschiebung bereit

- Wieder Tote bei Protesten im Irak: Druck auf Regierung wächst

- Gute Aussichten für Regierungschef Costa: Wahlkampfendspurt in Portugal

- Vor der Richtungswahl im Kosovo: Der Ausgang ist völlig offen

- UND: So haben Sie Fußball noch nie gesehen: Cirque du Soleil widmet Superkicker Lionel Messi eine Show

