Deutsche Klimaschutzziele für 2040 weiter heruntergeschraubt

An diesem Mittwoch sollen die Klimaschutzziele der Großen Koalition in Berlin definitiv verabschiedet werden. Wie jetzt DER SPIEGEL meldet, hat die Bundesregierung ihre schon zuvor kritisierten Ziele in dem Gesetz weiter abgeschwächt.

Kein nationales Klimaziel für 2040 definiert

Das Nachrichtenmagazin meldet: es werde "für das Jahr 2040, anders als zunächst vorgesehen, kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert. Auch das Versprechen, dass die Bundesrepublik bis 2050 Treibhausneutralität erreicht, wurde abgeschwächt; dieses Ziel solle nun nur noch "verfolgt" werden, heißt es deutlich unverbindlicher in dem Entwurf. Übrig geblieben ist lediglich das Ziel, Deutschlands CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken."

Die Klimaaktivisten von "EXTINCTION REBELLION" haben ab diesem Montag Proteste und Aktionen von zivilem Ungehorsam in Berlin angekündigt. Euronews-Reporter Hans von der Brelie ist vor Ort im Zeltlager der Protestierenden ganz in der Nähe vom Reichstagsgebäude und dem Kanzleramt.

Auf Twitter gibt es viele empörte Reaktionen.