100 Tonnen Öl an Brasiliens Stränden: Bolsonaro verdächtigt Ausland

In Brasilien wird über die Herkunft einer großflächigen Ölverschmutzung gerätselt. Umweltverbände hatten in den letzten Wochen mehr als 100 Tonnen Rohöl gesammelt, das zuvor an Land gespült worden war. Dutzende Strände an der nordöstlichen Küste des Landes sind betroffen.

Präsident Jair Bolsonaro teilte mit, das Öl sei nicht in Brasilien produziert oder verkauft worden, sondern vermutlich das Ergebnis krimineller Aktivitäten oder eines Schiffbruchs. Es scheint nicht von einer Offshore-Plattform zu kommen, so Bolsonaro, sondern eher aus einem anderen Land.