Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 08.10.2019

Heute hat uns die Karambolage in Limburg beschäftigt, auch die Reaktionen auf eine bevorstehende Offensive der Türkei in Nordsyrien und ein Prozess in Istanbul, den Menschenrechtsvertreter mit größter Aufmerksamkeit verfolgen. Und natürlich das Brexit-Drama um Boris Johnson....

Die Themen an diesem Dienstag:

- Letzte Ehre für ermordetete Polizisten in Paris: Präsident Macron ruft Frankreich zum Kampf gegen Islamismus auf

- Nach LKW-Karambolage in Limburg: Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ermitteln in alle Richtungen

- Gerangel bis zum Schluss: Johnson hält Erfolg der Brexit-Gespräche für sehr unwahrscheinlich

- UND: Ein resolut moderner Künstler: Pariser Grand Palais ehrt Toulouse-Lautrec mit einer großen Werkschau

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Kommentare auf Facebook, Twitter und Instagram!

Oder bestellen Sie unseren euronews-Newsletter auf WhatsApp: