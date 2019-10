In einem Einkaufszentrum in der englischen Stadt Manchester sind fünf Menschen von einem Messerstecher verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, der Mann ist den Angaben nach rund 40 Jahre. Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht bekannt. Das Einkaufszentrum befindet sich in der Stadtmitte von Manchester unweit der Straßenbahnhaltestelle Exchange Square.