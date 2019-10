Horst Seehofer, Halle und die Gamer-Szene - 10 Tweets

Nach dem Attentat von Halle hatte der deutsche Innenminister Horst Seehofer versprochen, die bereits geplante Reform für eine bessere Bekämpfung des Rechtsextremismus zu beschleunigen. Zudem hatte er in Halle zugesagt, die Bundesregierung werde alles tun, damit "die Juden in unserem Land ohne Bedrohung, ohne Angst leben können".

Am Freitag in der ZDF-Sendung "Was nun?" erklärte Seehofer mit Blick auf die AfD, bei einzelnen Personen und Reden laufe ihm ein Schauer über den Rücken. "Deshalb wäre die AfD gut beraten, sich von solchen Reden und von solchen Personen klar zu distanzieren. Das erwarte ich als Bundesinnenminister."

"Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen"

Doch am Samstag meinte der Innenminister in der ARD, man müsse die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Die Reaktionen auf diesen Satz haben sich im Netzwerk Twitter zu einem Trending Topic entwickelt.

Hier sind einige Reaktionen. Auch die von LeFloid, dem Youtuber, der schon mit Angela Merkel diskutiert hat.

