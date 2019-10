Spanien: Fallschirmspringer bleibt an Laternenpfahl hängen

Während der Militärparade an Spaniens Nationfeiertag hatte ein Fallschirmspringer mit einigen Problemen zu kämpfen. Bei seiner Landung prallte an einen Laternenmast und blieb in seiner misslichen Lage hängen, während die Parade weiterlief. Sein Fallschirm mit der spanischen Flagge schmückte die Straßenlaterne, während seine Schnüre sich um den Lampenmast wickelten. Unter den Zuschauern befand sich auch der spanische König Felipe, der beobachtete, wie der Mann über den Köpfen der Menge baumelte, verwickelt in den Schnüren seines Fallschirms.