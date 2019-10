In Hong Kong haben die AnhängerInnen der Demokratiebewegung ihre Protesttaktik geändert: Sie teilten sich in mehrere kleine Gruppen auf, die sich in Dutzenden Einkaufszentren, Parks und an anderen Orten versammelten. Einige von ihnen setzten Vandale ein, andere Proteste blieben friedlich.

Die Polizei ging unter anderem mit Tränengas gegen die Demonstrierenden vor. Es gab mehrere Verhaftungen.