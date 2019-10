9 katalanische Separatisten wegen Aufruhrs zu Haftstrafen verurteilt

Das Oberste Gericht in Madrid hat im Zusammenhang mit dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum neun katalanische Separatistenführer zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Richter befanden die Angeklagten des Aufruhrs für schuldig.

Der Hauptangeklagte, Oriol Junqueras, muss 13 Jahre ins Gefängnis. Er war einst Vizepräsident der katalanischen Regionalregierung. Die geringste Haftstrafe beträgt neun Jahre. Auch die Veruntreuung öffentlicher Gelder fiel bei der Verurteilung einiger Angeklagter ins Gewicht.

Drei weitere vor Gericht stehende Ex-Politiker wurden des Ungehorsams schuldig gesprochen.

Keine Rebellion

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor den Vorwurf der Rebellion eingebracht. Dafür können Gefängnisstrafen von bis zu 25 Jahren verhängt werden. Doch das sahen die Richter als nicht erwiesen an.

Der Richterspruch in dem historischen Prozess war mit Spannung erwartet worden. In dem Verfahren das bereits im Juni mit den Schlussplädoyers der Angeklagten beendet worden war, ging es um die Rolle der Separatistenführer bei dem Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2017 zu einer möglichen Abspaltung Kataloniens von Spanien. Fast 600 Zeugen waren vernommen worden.

In Katalonien werden jetzt schwere Proteste von UnabhängigkeitsbefürworternInnen befürchtet. Bereits am Sonntag gab es einen Sit-in im Hauptbahnhof in Barcelona.