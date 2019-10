Brexit-Verhandlungen: Strittige Fragen geklärt

Bei den Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union sind am Abend Fortschritte verzeichnet worden.

Nach Angaben von Diplomaten mit Berufung auf EU-Chefunterhändler Michel Barnier wurden bei einigen bislang strittigen Fragen Einigungen erzielt, unter anderem bezüglich einer Zollregelung für Irland. Ein Durchbruch konnte aber noch nicht vermeldet werden, da weitere Einzelheiten zu klären seien. Alles laufe jedoch in die richtige Richtung, wurde EU-Ratspräsident Donald Tusk zitiert.

An diesem Donnerstag und am morgigen Freitag tagen die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel, um insbesondere über den Brexit zu sprechen.