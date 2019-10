Nordsyrien-Konflikt: Assad bezeichnet Erdogan als "Dieb"

In der Schwarzmeer-Stadt Sotschi ist der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan zusammengetroffen, um über die Lage in Nordsyrien zu sprechen.

Vor seiner Abreise aus Ankara warnte Erdogan, er könne die Militäroffensive in Syrien jederzeit wieder aufnehmen:

Wir beobachten die Situation vor Ort sehr genau. Wenn Amerika seine Versprechen nicht einhält, werden wir unsere Offensive dort fortsetzen, wo sie aufgehört hat, dann aber umso entschlossener.

Die Türkei war vor rund zwei Wochen in Nordsyrien einmarschiert, um die kurdische YPG-Miliz zurückzudrängen.

Ziel war es aus Sicht der Türkei, eine etwa 30 Kilometer breite und rund 400 Kilometer lange Sicherheitszone entlang der Grenze zu Syrien einzurichten.

Russland hatte dafür Verständnis gezeigt und betont, dass sich Ankara und Moskau "auf allen Ebenen eng abstimmen". Zugleich forderte der Kreml, die territoriale Unversehrtheit Syriens zu achten.

In Moskau sei man allerdings besorgt darüber, dass im Zuge der Kämpfe in den Kurdengebieten die dort in Lagern gefangenen islamistischen Terroristen freikommen könnten.

Assad: "Erdogan stiehlt syrischen Boden"

Unterdessen hat Syriens Machthaber Baschar al-Assad die Offensive der Türkei scharf kritisiert und Erdogan als "Dieb" beschimpft.

Medienberichten zufolge sagte Assad bei einem Truppenbesuch in der Provinz Idlib, Erdogan habe "in Syrien Fabriken, Getreide und Öl gestohlen - jetzt stiehlt er syrischen Boden".

Es war der erste Besuch Assads in dieser Region seit Beginn des Bürgerkriegs im März 2011. Die

Provinz Idlib im Nordwesten Syriens steht größtenteils unter Kontrolle von Rebellen. Regierungstruppen konnten jedoch in diesem Sommer wichtige Geländegewinne im Süden der Region erzielen.

Am Abend läuft eine fünftägige Waffenruhe in der Region aus. Möglich war der türkische Angriff, weil die USA ihre Truppen aus der Region zurückgezogen hatten. Diese hatten die syrischen Kurden im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) unterstützt.