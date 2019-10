Google vermeldet Quantenüberlegenheit

Wir haben mit dem Quantencomputer gezeigt, dass er eine Berechnung in Sekunden durchführen kann, die den schnellsten Supercomputer der Welt Tausende von Jahren in Anspruch nehmen würde, um die gleiche Berechnung durchzuführen. In der Praxis wird dies als Quantensouveränität bezeichnet, und es ist ein wirklich wichtiger Meilenstein.