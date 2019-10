Afghanistan gehört zu den Ländern, aus denen die meisten Menschen fliehen. In Lagern auf den griechischen Inseln und in Unterkünften in Deutschland leben viele Afghanen. Während es jedes Jahr Tausende aus dem Land zieht, fliehen aber auch immer wieder Menschen nach Afghanistan. Es sind nicht viele, doch erhoffen sich tatsächlich Menschen ein besseres Leben in dem durch jahrzehntelangen Krieg zerstörten Land. Woher kommen sie?

Migranten aus Afghanistan auf Lesbos REUTERS/Giorgos Moutafis

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen in Afghanistan leben derzeit 821 Asylbewerber in Afghanistan. Dem Einwanderungsministerium zufolge kommen die meisten von ihnen kommen aus Pakistan, an zweiter Stelle stehen Asylbewerber aus dem Iran.

Seyed Abdolbaset Ansari, der Pressesprecher des afghanischen Einwanderungsministeriums, sagte im Gespräch mit Euronews: "423 pakistanische Bürger haben um Asyl in Afghanistan gebeten. Die meisten Asylbewerber kommen aus Pakistan. Darüber hinaus warten mehr als 100 Iraner auf eine Antwort auf ihren Antrag. Weitere Asylbewerber kommen aus dem Irak, der Türkei, Tadschikistan, China und Jordanien."

Einer der Asylbewerber, die vor dem Büro der Vereinten Nationen in Kabul warten, ist Homayan Zaraan.

Homayoun Zaraan ist iranischer Staatsbürger, er lebt seit sechs Jahren in Afghanistan. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Musik und unterrichtet auch. Er verließ den Iran wegen seiner Verbindungen zur Opposition gegen das iranische Regime. Er wurde in Isfahan geboren und verlor vor einigen Jahren seine Frau und seine Eltern.

Euronews-Reporterin Maryam Shahi mit Homayoun Zaraan

In Haft auf Spionage getestet

Den Iran hat Homayoun Zaraan verlassen, um ein besseres Leben in Afghanistan zu führen - vor allem ein freieres. Nach drei Jahren Haft in Iran saß Homayoun Zaraan ein Jahr lang in Herat im Gefängnis. Er sagt, dass seine Tage hinter Gittern in Afghanistan ihn an seine Gefängnistage im Iran erinnerten.

In Afghanistan war er inhaftiert, weil die Behörden prüfen wollten, dass er kein Spion oder Saboteur ist. Als sie überzeugt waren, dass er kein Spion ist, übergaben sie seinen Fall dem UN-Büro in Afghanistan. Die UNO händigte ihm ein Papier aus, auf dem steht ,dass Homayoun Zaraan ein politischer Flüchtling ist.

Hartes Schicksal eines politischen Flüchtlings aus dem Iran

Das afghanische Arbeitsministerium gab ihm einen Brief, in dem es hieß, dass er keinen Arbeitsvertrag unterzeichnen dürfe. Sie sagten, er könne einfach eine mündliche Vereinbarung mit seinen zukünftigen Arbeitgebern treffen.

Homayoun begann dann bei der Radio- und Fernsehstation in Herat zu arbeiten, allerdings ohne Bezahlung. Er beschloss, nach Kabul zu kommen, um das UN-Büro nach einem anderen Wohnort zu fragen. Da von der UNO keine Reaktion kam, organisierte er deshalb ein Sit-in vor deren Büro.

Am Ende des dritten Protesstages kam die Polizei. Homayoun Zaraan sagte zu Euronews, dass Menschen, die im UN-Büro arbeiten, die afghanische Polizei aufgefordert hätten, ihn zu "schlagen". Laut Homayoun sagten UN-Mitarbeiter der afghanischen Polizei, dass er in ein psychologisches Krankenhaus gebracht werden sollte. Aber die Polizeikräfte Afghanistans gaben Homayoun etwas zu essen und einen Schlafplatz.

Auf Drängen von Homayoun beschloss das UN-Büro, ein Treffen mit ihm zu organisieren. Sie beschlossen, ihn in das UN-Flüchtlingslager zu bringen. Homayoun sagt: "Ich bitte die UNO um einen Platz zum Leben. Ich bin kein Psychopath, ich habe keine Rebellion angezettelt und keinen Diebstahl begangen. Ich verdiene keine körperliche Gewalt. Laut UN-Papier, das sie mir gegeben haben, sollte ich einen sicheren Platz zum Leben haben, weil ich ein politischer Flüchtling bin."

Er sagt, dass er sich entschieden hat, ein Asyl in Afghanistan zu beantragen, weil er nicht genug Geld hatte, um in andere Länder zu gehen. Er sagt, er sei bereit, in Afghanistan zu leben, wenn sie ihm eine Arbeit und einen Platz zum Leben gäben.

Homayoun sagt, dass seine Erfahrungen in Afghanistan sein Denken über das Leben in diesem Land verändert haben. "Ich dachte, sie würden die Menschenrechte respektieren, aber ich habe meine Meinung wegen meines Asylverfahrens geändert."

Der aus dem Iran Geflüchtete gibt sich dennoch optimistisch, er habe weiterhin Hoffnung in Afghanistan, denn trotz der Selbstmordanschläge gibt es Hoffnung unter den Menschen in Afghanistan.

er sei wegen seines Akzents in Afghanistan verspottet geworden. Aber er glaubt, dass der wahre Grund für dieses Verhalten die Behandlung von Afghanen im Iran durch die iranische Regierung ist. Er sagt, dass Afghanen ihn verspotten wollen, um die Behandlung der Afghanen durch die iranische Regierung zu rächen.

Homayoun kennt viele Asylbewerber, die leben er. Viele dieser Menschen kommen aus Pakistan. Einer dieser pakistanischen Bürger ist Zafar Abbas. Seine Tochter hat ein Herzproblem, und er hofft, dass er mit seiner Tochter in Afghanistan Asyl suchen und in ein Drittland gehen kann.

Millionen von Afghanen sind in den letzten drei Jahrzehnten wegen des Krieges in ihrem Land aus ihrer Heimat in den Iran ausgewandert.

"Meine Region ist Kurdistan, meine Nation Afghanistan"

Saadi Khaledi ist ein ausländischer Staatsbürger, der während der Herrschaft von Hamid Karzai die afghanische Staatsbürgerschaft erhalten hat. Auch er ist ursprünglich iranischer Staatsbürger, er kommt aus der iranischen Provinz Kurdistan. Saadi Khaledi erinnert sich an dunkle Jahre, in denen Sicherheitskräfte in sein Haus eingedrungen sind, um seine Identität zu kontrollieren.

Da sich Khaledi gegen das Regime aussprach, kam er im Iran ins Gefängnis. Viele seiner Freunde wurden hingerichtet. Nach seiner Haftstrafe beschloss der Kurde, nach Afghanistan auszuwandern. Er lebt nun schon seit 21 Jahren in Afghanistan.

Zwei Attentaten entkam Khaledi nur knapp, er glaubt, dass die iranische Regierung hinter diesen Anschlägen steckt.

An seinem Arbeitsplatz hat Saadi Khaledi hat zwei Flaggen aufgestellt: eine ist die der Region Kurdistan und die andere, die von Afghanistan.

Saadi khaledi in seinem Büro in Afghanistan

"Ich lebe lieber in der Diaspora und in Not statt das Regime des Iran zu akzeptieren"

Khaledi erklärt gegenüber euronews, dass er das iranische Regime ablehnt, weil ihm Kurdistan wichtig ist. Er sagt: "Wenn ich das politische System des Iran (velayat-e faghih) akzeptiere, hätte ich kein Problem damit, in diesem Land zu leben. Aber ich bevorzuge es, in der Diaspora und in Not zu leben, anstatt ein solches System zu akzeptieren."

Saadi Khaledi lebt nun mit seiner Familie in Kabul, hat einen Arbeitsplatz bei einer Firma.

Saadi Khaledi erzählt Euronews, dass er viele Familien von Türken, Balouch und Fars kennt, die den Iran verlassen haben, um in Afghanistan Asyl zu beantragen, aber sie können offiziell keine Arbeit finden, weil sie keinen afghanischen Pass haben.

Ein Gesetz, das seit 5 Jahren vorbereitet wird

Der Pressesprecher des afghanischen Einwanderungsministeriums sagt, dass die Zuständigkeit für Asylbewerber problematisch ist. Seiner Meinung nach gibt es kein geltendes Gesetz, das es erlaubt, Asylbewerbern die afghanische Staatsangehörigkeit zu verleihen.

Seyed Abdolbaset Ansari sagt, dass seit 5 Jahren ein Gesetzentwurf zum Thema "Nationalität von Asylbewerbern" an das Justizministerium geschickt wurde und sie immer noch auf sein Ergebnis warten.

Er bekräftigt, dass es in den Nachbarländer von Afghanistan viele Probleme gebe, daher sei die Flucht von Menschen aus den Nachbarländern vorhersehbar. Der Sprecher des Einwanderungsministeriums erklärt, dass sein Ministerium keine Verpflichtung gegenüber den Asylbewerbern hat und diese von der UNO unterstützt werden.

Laut UNO leben derzeit afghanische Flüchtlinge in 75 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Pakistan und der Iran sind die Hauptziele dieser Geflüchteten. Die meisten werden als Migranten und nicht als Flüchtlinge angesehen.