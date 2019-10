Krampfadern, rote Augen: Wenn das Büro krank macht

Emma hat einen krummen Rücken, der auf ihre Sitzhaltung am Schreibtisch zurückzuführen ist. Ihre Beinmuskulatur ist schwach. Deshalb hat sie Krampfadern, weil das Blut schlechter in ihrem Körper zirkuliert. Ihre Augen sind rot und trocken wegen der schlechten Luft. Und wegen dieser hat sie auch eine geschwollene Nase - und Haare in der Nase und den Ohren.