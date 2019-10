Russland: Models über 50 immer gefragter

Valentina Yasen ist 64 Jahre alt. Seit vier Jahren ist sie Model, vorher hat sie in einer Apotheke gearbeitet. Jetzt ist ihr Gesicht in den Katalogen russischer und internationaler Marken zu sehen. Sie nimmt an Modenschauen teil und war in einem Musikvideo einer russischen Band zu sehen.

Auch Margarita Ivanova ist älter als die meisten Models. Sie ist wie Yasen bei der russischen Agentur Oldushka unter Vertrag. Sie sagt, ihre Kinder seien skeptisch gewesen, als sie von ihrem neuen Job erzählte. Sie solle sich lieber ausruhen, hätten diese gesagt.

00 33 SOUNDBITE (Russian) Margarita Ivanova, Model (aged 60)

"Aber ich will mich weiterentwickeln. 60 ist nicht das Ende, sondern nur ein Startpunkt. Hier bin ich, 60, im Ruhestand, soll das heißen, dass mein Leben vorbei ist? Nein. Es fängt gerade erst an."

0:45

Der Fotograf Igor Gavav ist der Mann hinter Oldushka - eine Wortschöpfung aus old für alt und Babuschka für Oma. Die Idee zu der Modelagentur für Ältere kam ihm nach einem Aufenthalt im sibirischen Omsk. Dort fotografierte er für einen Beauty-Blog Menschen auf der Straße.

01 04 SOUNDBITE (Russian) Igor Gavar, Owner of Oldushka model agency (partially covered):

"Ich sah die Fotos, die ich damals in meinem Archiv hatte, durch, um auszusuchen, welche interessant waren und welche nicht. Am Ende waren nur Aufnahmen von alten Menschen und Rentnern übrig und ich dachte, das ist interessant. Vielleicht lohnt es sich, das für die Fotografie zu nutzen."

01:27

Die Agentur hat 50 männliche und weibliche Models unter Vertrag, die meisten sind über 50. Seit der Gründung 2016 wächst das Geschäft. Laut der Kreativberaterin Alyona Doletskaya war es höchste Zeit für eine Agentur wie Oldushka.

01 38 SOUNDBITE (Russian) Alyona Doletskaya, Creative Consultant (partially covered):

"Es gab ein deutliches, fast offensichtliches Bedürfnis danach, Menschen, die, um es nett auszudrücken, ein anderes Alter haben, zu zeigen, dass sie das Recht haben, in Hochglanzmagazinen abgelichtet zu werden. Denn Schönheit hat kein Alter."

02 05

Viele seien immer noch überrascht, dass ältere Models gefragt werden, so die Agentur. Doch der Bedarf wachse. Nicht nur um Seniorenprodukte zu bewerben, sondern auch für Mode und Beauty-Produkte allgemein.