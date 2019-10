Hasenschildkröte und Hundetutu: Menschen verkleiden Haustiere (Video)

Eine Schildkröte kriecht langsam, aber würdevoll über die Bühne. Was bleibt ihr auch anderes übrig: Man hat ihr eine Hasenkappe auf den Rücken geschnallt. Später wird ein Mops mit Lockenperücke und Tutu an der Leine im Kreis geführt und eine weiße Katze mit Guitarre und Stirnband behängt.

Wir sind auf einem Maskenball für Haustiere "Pet Masquerade" in Key West in Florida mit rund 40 Teilnehmer. Eine Gaudi für Zuschauer, für die Tiere weniger, die hat keiner nach ihrer Meinung gefragt. Immerhin, der Erlös der Veranstaltung geht an den örtlichen Tierschutzverband.