Einsingen für das Endspiel der Rugby-WM

Die Anhänger der südafrikanischen Rugby-Nationalmannschaft sind bereit: In Johannesburg sangen und tanzten sie sich schon einmal für das Endspiel der Weltmeisterschaft ein. Das wird zwar im fernen Japan ausgetragen, doch an Großbildleinwänden, am heimischen Fernsehgerät, in Kneipen oder auf Privatfeiern werden viel, sehr viele Menschen das Sportereignis verfolgen. Ihre Hoffnung: Südafrika möge nach 1995 und 2007 zum dritten Mal den Weltmeistertitel gewinnen. Gegner im Endspiel ist England.