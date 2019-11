Gefährliche Kriegsreste: Minenräumung in der Ukraine

Beim Aufspüren von Minen und Munitionsresten wird hier vorsichtshalber ein ferngesteuertes Suchfahrzeug eingesetzt: 2014 tobten auch im Raum Andiivka in der ukrainischen Oblast Poltawa Kämpfe zwischen Einheiten der Armee und Aufständischen, die Russland nahe stehen. Dieses fast 5000 Quadratmeter große Gebiet ist mittlerweile von Sprengkörpern befreit worden.

„Wir schneiden die Pflanzen herunter, was die Handarbeit erleichtert und wodurch auch die Arbeit mit der Maschine einfacher wird. In dieser Gegend wurden vor allem Granaten, die mit Stolperdrähten verbunden sind, und Tretminen eingesetzt. Die Maschine kann Explosionen ab“, so Ingenieur Wolodymyr Muraschkin.

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass der Konflikt in der Ostukraine zwischen Frühjahr 2014 und Jahresende 2018 rund 13.000 Todesopfer gefordert hat. Rebellen hatten im April 2014 die Volksrepubliken Lugansk und Donezk ausgerufen, die international nicht anerkannt sind.