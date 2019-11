Weniger als im April: Wahlbeteiligung in Spanien um 14 Uhr bei 38,8%

Der Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens steht im Fokus der Wahl in Spanien an diesem Sonntag. Straßenkämpfe, brennende Autos und eingeschlagene Fensterscheiben haben zu einer verhärteten Haltung der politischen Parteien gegenüber Separatisten begeitragen.

Als Folge dürfte es schwierig werden, eine Regierung zu bilden, wenn es keinen eindeutigen Gewinner gibt - und das wird allgemein erwartet.

Die amtierende sozialistische Partei von Pedro Sanchez führt zwar in den Meinungsumfragen, wird aber voraussichtlich weit unter der absoluten Mehrheit abschneiden. Sie wird also Bündnisse eingehen müssen, um an der Macht zu bleiben.

Allerdings wird Sanchez' härtere Haltung gegenüber Katalonien in den letzten Tagen ein linkes Regierungsbündnis komplizierter machen, da der potenzielle Verbündete Unidas Podemos die Aufnahme eines Dialogs mit den Separatisten als einzige Lösung sieht.

Und die Unterstützung der katalanischen separatistischen Parlamentarier zu bekommen, ist inzwischen ebenfalls schwieriger als früher.

Welche anderen Schlüsselelemente prägen die spanischen Wahlen?

Politikverdrossenheit

Mit vier Wahlen in den letzten vier Jahren war dieser Wahlkampf von nur acht Tagen der kürzeste in der Geschichte de Landes. Es wird erwartet, dass die Wahlbeteiligung am Sonntag deutlich sinken wird.

Aufstieg der Rechtspopulisten

Nach den Unruhen von Barcelona erreichte die rechtspopulistische Partei Vox in den letzten Umfragen den dritten Platz und übertraf damit die Liberalen von Cuidadanos und Unidas Podemos. Es wird erwartet, dass sie 40-49 Sitze gewinnen, was möglicherweise zu einer Verdoppelung ihrer Präsenz im Parlament führen könnte.

Vox "versteht die Werte aller guten Spanier", sagte der in Barcelona lebende Juan Ignacio Izquierdo auf einer Wahlveranstaltung in der Stadt. "Katalonien gehört zu Spanien und diese Regel ist unzerbrechlich."

Was die gemäßigtere Rechte betrifft, so schneidet zwar die Volkspartei besser ab als zuvor, die Mitte-Rechts-Partei Ciudadanos aber bricht aufgrund von internen Kämpfen zusammen.

Umfragen gehen davon aus, dass die Wähler dem rechten Block keine Mehrheit geben werden, auch wenn keine Möglichkeit ausgeschlossen werden kann, da die Zahl der unentschlossenen Wähler weiterhin hoch ist.

Kompromisse sind gefragt

Die neue linke Partei Más País konnte nach den letzten Umfragen nicht die erforderliche Anzahl von Stimmen für den Eintritt ins Parlament erhalten, auch wenn sie in Spanien viel Aufmerksamkeit bekommt.

Alle Parteien sind sich bewusst, dass die Wähler keine fünfte Wahl wollen, und dass sie möglicherweise am Ende Kompromisse machen müssen.