450 Euro genug zum Leben? Student (22) zündet sich an

Jetzt wurde auch der Facebook-Post des Studenten veröffentlicht, der sich vor drei Tagen in Lyon selbst angezündet hatte. Der 22-Jährige schwebt zwischen Leben und Tod, 90 Prozent seiner Haut sind verbrannt. Mit der Selbstanzündung vor dem Studentenhilfswerk CROUS in Lyon wollte der Politikstudent gegen seine Lebensbedingungen protestieren. Er hatte nur 450 Euro pro Monat zum Leben - und auch diese offenbar zuletzt nicht mehr.

An der Stelle, an der sich der 22-Jährige mit Benzin übergoss und anzündete, protestierten viele Mitstudenten an diesem Dienstag. In dem Schreiben, das der Student der Politikwissenschaften als Erklärung hinterlassen hat, steht: "Heute werde ich das Nicht-Wiedergutzumachende begehen, wenn ich es vor dem Crous-Gebäude tue, ist es kein Zufall, mein Ziel ist ein politischer Ort, das Ministerium für Hochschulwesen und Forschung, und damit die Regierung", schrieb er.

"Sind 450 Euro genug zum Leben?"

Weil er das zweite Studienjahr zum dritten Mal wiederholen musste, bekam der Student gar kein Geld mehr. "Dieses Jahr habe ich kein Stipendium, weil ich ein drittes L2 mache, aber selbst wenn ich eines hatte, 450 Euro im Monat, ist das genug, um davon zu leben?"

Und weiter: "Ich beschuldige Macron, Holland, Sarkozy und die EU, mich getötet zu haben, was Unsicherheiten über die Zukunft von allem schafft, ich beschuldige auch Le Pen und die Journalisten, mehr als nur zweitrangige Ängste zu erzeugen."

Und der Student ruft in einem letzten Willen dazu auf, den politischen Kampf fortzusetzen.

In einem Interview mit Libération erzählt ein Mitstudent, dass der 22-Jährige in einem heruntergekommenen Zimmer, in dem es auch Kakerlaken gab, lebte, weil er sich keine andere Unterkunft leisten konnte.

23 % der Studenten in Frankreich haben finanzielle Probleme

Laut Befragungen der Studentenvereinigung UNEF haben 23 Prozent der Studenten in Frankreich, Probleme mit ihrem Geld über die Runden zu kommen. Schon in den Zahlen von 2017 lebten etwa 20 Prozent von ihnen unterhalb der Armutsgrenze. Und laut französischen Medien ist die Zahl der armen Studenten seither weiter gestiegen.

Auf Twitter gibt es viele solidarische Posts nach der Selbstanzündung in Lyon unter dem Hashtag #LaPrecariteTue, das bedeutet in etwa "Armut tötet".

In der Universität von Lille in Nordfrankreich verhinderten protestierende Studenten eine Rede des ehemaligen Staatspräsidenten Francois Hollande.

Wenn Sie selbst deprimiert sind, können Sie sich in Deutschland per Chat, Mail oder telefonisch kostenlos und anonym unter 0800/111 0 111 beraten lassen. Ein muslimisches Beratungstelefon gibt es rund um die Uhr unter 030 - 44 3509 821 (oder wenn nicht in Deutschland: 0049 - 30 / 44 35 09 821). In Österreich können Sie sich unter der Telefonnummer 142 beraten lassen oder im Internet. In der Schweiz hilft die Dargebotene Hand im Internet und unter der Telefonnummer 143.