Löschhubschrauber in Queensland abgestürzt

Bei einem Einsatz in der Nähe von Brisbane im Bundesstaat Queensland ist ein Löschhubschrauber einer privaten Firma abgestürzt. Der Pilot kam mit leichten Verletzungen davon. Allein in Queensland wüten immer noch über 80 Buschbrände. Die Behörden lösten für mehrere Regionen in Queensland die höchste Alarmstufe aus.