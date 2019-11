Polizei schafft es nicht, Uni zu stürmen - Studenten legen Feuer

In der zweiten Nacht der Straßenkämpfe auf dem Campus-Gelände in Hongkong haben Demonstranten Feuer vor der polytechnischen Universität gelegt und weitere Barrikaden errichtet.

Die Protestierenden hatten sich in der Hochschule verschanzt. In der Nacht versuchten sie zu verhindern, dass die Polizei das Gebäude stürmt - mit Erfolg.

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich die Lage immer weiter verschärft.

Ein Polizist wurde am Sonntag von einem Pfeil getroffen.

Randalierer warfen auch Molotow-Cocktails, Benzinbomben und nutzten selbstgebaute Katapulte.

Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. In einer Stellungnahme forderten sie die Demonstranten auf, vom Einsatz "tödlicher Waffen" und Gewalttaten abzusehen. Andernfalls würden die Beamten mit scharfer Munition schießen.

Am Montagmorgen versuchten einige Demonstranten, die Universität zu verlassen - wurden dabei aber von Polizisten am Eingang aufgehalten und verhaftet.

Andere Studierende wurden durch die Reizmittel der Wasserwerfer verletzt, die Chemikalien greifen die Haut an.

Die Proteste richten sich gegen die politische Einflussnahme Chinas in Hongkong. In der Sonderverwaltungszone demonstrieren seit fünf Monaten Tausende - darunter viele Studierende, gegen die Regierung, der sie Nähe zur kommunistischen Partei in Peking vorwerfen.