LaToya lobt Michael Jackson und reagiert auf Missbrauchsvorwürfe

10 Jahre nach dem Tod von Michael Jackson kommt nun das Musical "Forever - King of Pop" erstmals nach Deutschland - mit der offiziellen Unterstützung der Jackson Family Foundation. LaToya Jackson, die ältere Schwester des Verstorbenen, war nach Berlin angereist um das Musical zu promoten.

"Wenn man das Wort Legende sagt - das ist es, was er war", so die 63-Jährige über ihren Bruder.

LaToya über Leaving Neverland: "Den Film möchte ich nicht sehen"

Bei der Pressekonferenz wurde LaToya auch wegen der umstrittenen Dokumentation "Leaving Neverland" angesprochen, in der zwei Männer schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson erheben.

"Diesen Film habe ich noch nie gesehen und ich möchte ihn auch nicht sehen und ich werde ihn auch nicht sehen. Ich sehe die Dinge gerne positiv", sagte LaToya zu den Journalisten.

Berlin-Premiere am 10. Januar

Die Show über den King of Pop war bereits weltweit in 50 Städten auf Tour. Im kommenden Januar ist die Deutschlandpremiere in Berlin. Danach ist das Musical auch in 14 weiteren deutschen Städten zu sehen.