Der Mitbegründer der Klimaschutz-Bewegung Extinction Rebellion sorgt mit seinen Äußerungen zum Holocaust für Empörung. In einem Interview mit DER ZEIT nannte Hallam den Holocaust ein "fast normales Ereignis" und "weiteren Scheiß".

Im englischen Original: "just another fuckery in human history". Er sagte auch: "Tatsache ist, dass in unserer Geschichte Millionen von Menschen unter schlimmen Umständen regelmäßig umgebracht worden sind."

Inzwischen hat sich Extinction Rebellion Deutschland von Roger Hallam distanziert.

Das neue Buch von Roger Hallam soll jetzt nicht veröffentlicht werden. "Der Ullstein Verlag distanziert sich in aller Form von aktuellen Äußerungen Roger Hallams... Die Auslieferung des Buches wurde mit sofortiger Wirkung gestoppt", teilte der Verlag am Mittwoch in Berlin mit.

Das Werk mit dem Titel "Common Sense. Die gewaltfreie Rebellion gegen die Klimakatastrophe und für das Überleben der Menschheit" sollte eigentlich am 26. November in die deutschen Buchläden kommen.

Wer ist Roger Hallam?

Der Klimaaktivist ist 1966 geboren. Er musste seinen Biohof im Süden von Wales aufgeben, wie er selbst sagt wegen des Klimawandels. Zur Zeit arbeitet er an einer Doktorarbeit zum Thema "ziviler Widerstand".

DIE ZEIT veröffentlicht dazu auch einen Artikel auf Englisch.

