Proteste jetzt auch in Kolumbien: Allein 200.000 in Bogota

Auch in Kolumbien gibt es jetzt Proteste gegen die Regierung und gegen soziale Ungerechtigkeit. Nach den seit Wochen andauernden Unruhen in Chile , die zur Verlegung der COP25 nach Madrid geführt hatten, und dem erzwungenen Rücktritt von Evo Morales in Bolivien wird damit ein weiteres Land erschüttert.

In Bogota und in anderen Städte gingen Hunderttausende auf die Straße - allein in der Hauptstadt waren es mehr als 200.000 Demonstranten, an mehreren Orten kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Die Proteste richten sich gegen die Wirtschaftspolitik des konservativen Präsidenten Ivan Duque. Die Protestierenden meinen auch, die Regierung tue - nach dem Friedensabkommen mit den FARC - nicht genug, um Indigene und Menschenrechtsaktivisten zu schützen. Bei einer Militäroperation gegen eine d FARC-Untergruppe waren acht Kinder getötet worden.

Ein junger Demonstrant erklärt: "Wir haben genug von Duques Regierung. Wir sind gegen viele der angestrebten Reformen, gegen die Morde an Kindern - und es ist wichtig, für unsere Rechte zu kämpfen."

Präsident Ivan Duque - der sein Amt im Sommer 2018 angetreten hatte - bestritt, dass er das Rentenalter erhöhen und den Mindestlohn für junge Leute senken wolle. Er sagte, er habe die Protestierenden gehört.