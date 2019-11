Indien: Achtjährige bricht zweifachen Weltrekord

Herzlichen Glückwunsch an diese zweifache Weltrekordbrecherin aus Indien: Sahruda aus Hyderabad im südindischen Bundesstaat Telangana hat in 20 Minuten mit einer Hand 202 Keramikfliesen zerbrochen und in einer Stunde 202 Origami gefaltet. Das hat vor der Achtjährigen noch nie jemand geschafft.