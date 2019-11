Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 27.11.2019

"Wir tun das, weil es das Richtige ist, nicht weil es einfach sein wird", das sagte eine sichtlich erleichterte Ursula Leyen nach der Bestätigung ihrer neuen Kommission. Und: "Lasst uns an die Arbeit gehen!" Man könnte hinzufügen: Endlich!

Eigentlich hätte das neue Team schon am 1. November anfangen sollen.... Das sind die Themen heute in Euronews am Abend:

- Grünes Licht: Europaparlament bestätigt Ursula von der Leyen und ihr neues Kommissionsteam

- Gegen Lobbyismus in Brüssel: Interview mit dem Europaabgeordneten Nico Semsrott von DER PARTEI

- Schwere Vorwürfe gegen Chiles Polizei: Human Rights Watch spricht von exzessiver Gewalt gegen Demonstranten

- UND: Prominenter Neuzugang in Berlin: Jürgen Klinsmann wird Trainer von Hertha BSC Berlin - zumindest bis Saisonende

