In Braunschweig haben am Samstag zahlreiche Menschen lautstark gegen die AfD protestiert. Laut den Veranstaltern waren es insgesamt mehr als 15.000 Teilnehmer. Die Polizei machte keine Angaben über den Umfang der Demonstration.

Die rechtspopulistische "Alternative für Deutschland" hält in der niedersächsischen Stadt an diesem Wochenende ihren Parteitag ab. Mindestens 550 Delegierte sind vor Ort. Polizisten aus mehreren Bundesländern sind im Einsatz. Die Halle, in der die Veranstaltung stattfindet, wurde weiträumig abgesperrt, Wasserwerfer stehen bereit. Doch die Lage blieb bislang weitgehend ruhig.

Neue Doppelspitze Meuthen und Chrupalla

Auf dem Parteitag wurde ein neuer Bundesvorstand bestimmt. Der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla wird zweiter Parteivorsitzenden neben Jörg Meuthen, der im Amt bestätigt wurde. Der 44-jährige Chrupalla tritt die Nachfolge von Alexander Gauland an, der ihn als Kandidaten vorgeschlagen hatte.

Gauland sagte vor den Abstimmungen: "Wenn ich heute, als einer der Gründer der Partei, Platz mache für einen Jüngeren, dann geschieht das in Freundschaft und niemand muss die Sorge haben, dass ich morgen öffentlichkeitswirksam entdecke, dass die Partei nicht mehr die meine ist, weil sie angeblich zu rechts geworden sei", so Gauland.

Neben Tino Chrupalla standen dessen Fraktionskollege Gottfried Curio und die AfD-Landeschefin von Niedersachsen, Dana Guth, zur Wahl für die Gauland-Nachfolge.