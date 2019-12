Sechs Tote bei Gasexplosion in polnischem Skiort Szczyrk

Durch eine starke Explosion in einem Einfamilienhaus im Skiort Szczyrk, im Süden von Polen sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder.

Weitere Personen werden noch vermisst. Das Gebäude wurde völlig zerstört.

Rund 100 Feuerwehrleute und 50 Polizisten sind an der Rettungsaktion beteiligt. Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern dauert an, Spürhunde sind im Einsatz.

Der polnische Gasversorger PSG geht davon aus, dass eine Gasleitung bei Bauarbeiten direkt vor dem Haus beschädigt wurde. Ein Sprecher sagte, man habe einen plötzlichen Abfall des Gasdrucks registriert.

Die genaue Unglücksursache ist aber noch unklar.