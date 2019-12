Generalstreik legt Paris lahm - Tränengas in Lyon

Generalstreik in Frankreich: Aus Protest gegen eine Rentenreform liegen heute der Bahn- und öffentliche Nahverkehr weitestgehend brach. Zudem wollen Angestellte des öffentlichen Diensts in Krankenhäusern, Schulen und bei der Polizei sowie viele weitere Berufe wie AnwältInnen und ArbeiterInnen in Raffinerien die Arbeit niederlegen.

90 Prozent der Fernreise- und 80 Prozent der Nahverkehrszüge fallen aus. Die zivile Luftfahrtbehörde geht davon aus, dass 20 Prozent der Flüge in Frankreich nicht durchgeführt werden.

Auch die Gelbwesten mischen mit - Angst vor "Schwarzem Block"

Zahlreiche Gewerkschaften hatten zu Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Vielerorts schlossen sich die sogenannnten Gelbwesten den Protesten an.

Vor allem in Paris kam der öffentliche Nahverkehr praktisch zum Erliegen. Nur die automatisch betriebenen Metro-Linien und vereinzelte Busse sind unterwegs. Die Folge: lange Staus auf Straßen und sogar Fahrradwegen.

Auf nationaler Ebene fuhr im Schnitt maximal einer von zehn TGVs und Regionalzügen. Fernverbindungen in Nachbarländer wie Deutschland wurden nicht bedient.

Pariser Geschäfte entlang von Demonstrationstrecken mussten auf Anordnung der Behörden schließen. Befürchtet wurden Schäden durch gewaltbereite Demonstranten, vor allem des "Schwarzen Blocks". Auch Touristenttraktionen wie der Eiffelturm und viele Museen machten dicht.

Im Schienenverkehr könnten die Behinderungen Medien zufolge noch Tage andauern. Zudem droht Treibstoffknappheit, weil sieben der acht französischen Raffinerien bestreikt werden.

In Lyon setzte die Polizei mittags offenbar Tränengas gegen Demonstranten ein.