Lichterfest in Lyon 2019: Ökologisch angehaucht, aber mehr Autos

Beim Lichterfest in Lyon 2019 heißt eine der Installationen: "Wie können wir ohne Strom überleben?"

Alle Jahre wieder erstrahlt die Stadt bei der Fête des Lumières in besonderem Glanz.

Überschattet wird die diesmal ökologisch angehauchte Veranstaltung vom Streik in Frankreich. Denn genau am ersten Tag der Fête des Lumières fallen fast alle Züge aus. Reisen deshalb jetzt mehr Leute mit dem Auto an?

Koordinator Jean-Francois Zurawik sagt gegenüber Euronews: "Nach Informationen des Tourismusbüros kommen viele Leute, die nicht mit dem Zug anreisen können, mit dem Auto. Also ist nicht sicher, dass weniger Besucher kommen werden."

Place Bellecour im Zentrum der Stadt hat sich in eine Wiese verwandelt, über der walartige Tiere schweben.

Und am Ufer der Saône - unterhalb des Fourvière-Hügels - gibt es den "Wolkensammler" ("Cueillers de Nuages") von CozTen.

Der Künstler erklärt: "Schon seit ein paar Jahren beschäftige ich mich mit Umweltthemen und der Erderwärmung. Meine Show endet mit einem riesigen Gewitter, das uns an die immer häufigeren und immer größeren Risiken erinnert, an die langen Dürre-Perioden und daran, dass die Städte durch Hochwasser gefährdet sind."

Auch der größte Park in Lyon lockt noch mehr Besucher an als sonst - durch eine von Primaten bevölkerte Lichterlandschaft.