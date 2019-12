Nach dem Newsletter auf Whatsapp: News aus der Redaktion

Gerade haben wir den letzten Whatsapp-Newsletter abgeschickt. In der Redaktion war an diesem Freitag viel los. Schon am Morgen haben wir die LIVE-Bilder auf Facebook gestellt, die zeigen, wie Greta Thunberg in Madrid ankommt. Da waren so viele Kameraleute, dass wir uns einen Moment irgendwie schlecht gefühlt haben, weil das für Greta ganz schön unangenehm gewesen sein muss.

Von dem SPD-Kongress hatten wir leider ganz lange keine Videoaufnahmen. Aber Anja Bencze hat ein Gespräch mit dem Vize-Vorsitzenden der Jusos geführt. Und Philipp Thürmer war sehr gut drauf. Ob die SPD aus der guten Stimmung auch bessere Wahlergebnisse ableiten kann, bleibt abzuwarten.

Kein Newsletter mehr auf Whatsapp

Ab dem 7. Dezember stellt Whatsapp die Verbreitung von Newslettern ein. Das ist eine Entscheidung des Mutterkonzerns Facebook. Und leider betrifft das auch den euronews-Newsletter, den wir jeden Abend an interessierte User von Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram und Notify schicken. Auf Telegram, Facebook Messenger und Notify machen wir weiter.

So bleiben Sie mit uns in Kontakt

Seit März 2019 haben wir immer mehr interessierte Nachrichtenfans für unseren Newsletter gewinnen können. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, und wir hoffen, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben können und eine Methode finden werden, um Ihnen weiterhin die tägliche Nachrichten-Dosis etwas persönlicher präsentiert anzubieten.

Einer unserer ersten Whatsapp-Newsletter

Wir laden Sie alle dazu ein, die App von Euronews Deutsch herunterzuladen.

Und unseren täglichen Newsletter per Email zu abonnieren. Die Einschreibung zu diesem Newsletter finden Sie als Pop-Up, sobald sie auf unsere Internetseite kommen.

Euronews gibt es auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.