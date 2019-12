Der Newsletter am 08.12.2019: Wie lange noch Streiks in Frankreich?

In Frankreich dauert der Streik an und viele - wie auch wir - fragen sich, wie die Protestwelle ihr Leben in den kommenden Wochen beeinflussen wird. An diesem Montag sollten die Pendler und Reisenden am besten erst gar nicht versuchen, mit dem Zug oder dem RER zu fahren, lautet der Rat der Staatsbahn SNCF.

Was für die kommenden Tage geplant ist, erfahren Sie im Artikel zu den Streiks in Frankreich.

In unserem Newsletter gibt es an diesem zweiten Adventssonntag unter anderem die folgenden Themen.

Bei einem dramatischen Feuer in Indien sind mehr als 43 Menschen ums Leben gekommen.

Nordkorea hat mal wieder neue Raketen getestet.

In Paris geht es bei Gesp¨rachen im sogenannten Normandie-Format um die Zukunft der Ukraine - auch Deutschland ist dort vertreten.

In Berlin sind die Europäischen Filmpreise verliehen worden. Ein Film hat viel abgeräumt.

Traditionell stellen die Bewohner von Lyon am 8. Dezember Kerzen in die Fenster. Damit erinnern sie daran, dass die Stadt im 19. Jahrhundert von der Pest verschont blieb. Gläubige Katholiken danken der Jungfrau Maria dafür.

Auf Instagram und Facebook teilen die Lyoner die schönsten Bilder vom Lichterfest.

Kein Newsletter mehr auf Whatsapp

Ab dem 7. Dezember stellt Whatsapp die Verbreitung von Newslettern ein. Das ist eine Entscheidung des Mutterkonzerns Facebook. Und leider betrifft das auch den euronews-Newsletter, den wir jeden Abend an interessierte User von Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram und Notify schicken. Auf Telegram, Facebook Messenger und Notify machen wir weiter.

So bleiben Sie mit uns in Kontakt

Seit März 2019 haben wir immer mehr interessierte Nachrichtenfans für unseren Newsletter gewinnen können. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, und wir hoffen, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben können und eine Methode finden werden, um Ihnen weiterhin die tägliche Nachrichten-Dosis etwas persönlicher präsentiert anzubieten.

Einer unserer ersten Whatsapp-Newsletter

Wir laden Sie alle dazu ein, die App von Euronews Deutsch herunterzuladen.

Und unseren täglichen Newsletter per Email zu abonnieren. Die Einschreibung zu diesem Newsletter finden Sie als Pop-Up, sobald sie auf unsere Internetseite kommen.

Euronews gibt es auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube.