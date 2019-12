Doping-Skandal: Wada sperrt Russland für Olympische Spiele

Das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada hat Russland für vier Jahre von Olympischen Spielen und bestimmten Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Zuvor hatte das unabhängige Prüfkomitee CRC der Wada Manipulationen von Dopingdaten eines Moskauer Kontroll-Labors festgestellt. Die Wada folgte jetzt der CRC-Empfehlung, eine Sperre von vier Jahren zu verhängen. Die Entscheidung fiel offenbar einstimmig.

Russland dar´f vier Jahre lang auch keine Sportwettbewerbe ausrichten. An Olympischen Spielen dürfen russische Sportler und Sportlerinnen nur als neutrale Athleten ohne Nationalflagge teilnehmen.

Russlands Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr ist von der Entscheidung nicht beeinträchtigt, wohl aber die Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio und 2022 in Peking.

Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada kündigte sofort an, Einspruch gegen die Wada-Entscheidung einzulegen. Damit wird der Fall in letzter Einsatz vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne verhandelt.