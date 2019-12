Newsletter am 10.12.2019: Nobelpreise am #TagDerMenschenrechte

Einer ihrer bekanntesten Songs war "It must have been love": Ihre Freunde und Fans und die Musikwelt trauern um die Roxette-Sängerin Marie Fredriksson, die im Alter von 61 Jahren gestorben ist.

Der 10. Dezember ist der TAG DER MENSCHENRECHTE - auf Twitter gibt es dazu viele Posts. Und an diesem Dienstag wurden die Nobelpreise verliehen - zuerst der Friedensnobelpreis an den Präsidenten von Äthiopien Abiy Ahmed.

Dennoch war der Tag nicht wirklich friedlich, denn in der drittgrößten Stadt Tschechiens in Ostrava hat es eine Schießerei in einem Krankenhaus gegeben: sechs Menschen wurden getötet, bevor sich der Angreifer offenbar das Leben nahm.

Unser Lieblingsbeitrag

Eines unser Lieblingssujets heute ist der Supermarkt, in dem es eine Kaffee-Ecke und eine Schwätzkasse gibt, damit sich ältere Menschen weniger einsam fühlen.

Kein Newsletter mehr auf Whatsapp

So bleiben Sie mit uns in Kontakt

